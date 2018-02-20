В Литве памятник НКВД обрисовали советскими символами

Сотрудники полиции начали расследование

В Литве на памятнике сотрудникам НКВД появились советские пятиконечные звезды и свастика. Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел в селе Грибине, которое находится в пяти километрах от города Мариямполя.

Староста города Шумскай Римантас Лекяцкас отметил, что в минувшие выходные на памятнике сотрудникам НКВД красной краской неизвестные нарисовали четыре пятиконечные звезды и свастику. Сотрудники полиции начали расследование

По словам старосты, возможно удастся договориться о демонтаже памятника, поскольку его недавно исключили из перечня культурных объектов.

3 декабря 2017 года сообщалось, что в мэрии Вильнюса инициировали проверку определенных исторических деятелей на предмет их предательства национальных интересов государства во время сотрудничества с режимом СССР, чтобы иметь основания для переименования ряда улиц.

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