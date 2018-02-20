Польша согласилась прекратить вырубку Беловежской пущи

В польском Министерстве окружающей среды согласились выполнить решение суда ЕС

Польша выполнит окончательное решение суда Европейского союза и прекратит вырубку Беловежской пущи. Об этом сообщил представитель Министерства окружающей среды Польши Александр Бжузка, ссылаясь на слова министра Генрика Ковальчика, передает Радио Польша.

"Беловежская пуща является для Польши очень важной и ценной территорией. Все меры были приняты исключительно в целях заботы о ее сохранения в как можно лучшем состоянии для теперешних и будущих поколений", - утверждает он.

Представитель ведомства также сообщил, что министр окружающей среды и генеральный директор компании "Государственные леса" Анджей Конечный отправятся в Брюссель для встречи в европейскими чиновниками. Он также напомнил, что планируется создаение группы экспертов для разработки долгосрочного плана для будущего Беловежской пущи.

Протесты против вырубки Беловежской пущи обострились летом 2017 года. Польские власти тогда заявили, что продолжат вырубку, даже вопреки предварительному запрету суда Европейского Союза.

Ранее сегодня суд постановил, что решение польских властей об увеличении лесозаготовок на территории Беловежской пущи нарушает законодательство ЕС.

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