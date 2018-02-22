Против Манафорта выдвинули новые обвинения - Reuters
"Включение этого документа в материал канцелярии суда, который регулярно обновляется новыми уголовными обвинениями, свидетельствует о том, что офис Мюллера, возможно, подал обвинительный акт, который заменит предыдущий прошлогодний документ", - предполагают в агентстве.
Согласно сообщению, одностраничный документ не раскрывает характер новых обвинений в деле.
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В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, основные из которых: заговор против США (вероятно, речь идет о связях с россиянами во время американских выборов); работа в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации; отмывание денег (переводы на заграничные счета, в том числе, на Кипре и Сейшелах), уклонение от уплаты налогов.
4 декабря стало известно, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году, обвинил Манафорта в том, что он вместе с российским коллегой работал над публикацией статьи о его деятельности в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение. В материалах Associated Press было сказано, что соавтор мог быть связан с разведкой страны-агрессора РФ, а сама статья должна была выйти под чужим именем.
7 декабря, в в украинском издании KyivPost, несмотря на предостережения прокурора, вышла статья "Пол Манафорт - неизвестный солдат украинской евроинтеграции", автором которой стал бывший спикер МИД Украины Олег Волошин.
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