Против Манафорта выдвинули новые обвинения - Reuters

Новый обвинительный акт, вероятно, заменит предыдущий прошлогодний документ

Против экс-политтехнолога и главы избирательного штаба Дональда Трампа американца Пола Манафорта , а также его помощника Ричарда Гейтса, выдвинули новые обвинения по делу о вмешательстве РФ в выборы США, которое начал спецпокурор США Роберт Мюллер . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ окружного суда округа Колумбия.

"Включение этого документа в материал канцелярии суда, который регулярно обновляется новыми уголовными обвинениями, свидетельствует о том, что офис Мюллера, возможно, подал обвинительный акт, который заменит предыдущий прошлогодний документ", - предполагают в агентстве.

Согласно сообщению, одностраничный документ не раскрывает характер новых обвинений в деле.

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