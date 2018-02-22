Полиция в США предотвратила массовый расстрел в школе - CBS News

Школьник угрожал устроить стрельбу в учебном заведении спустя два дня после массового расстрела в школе города Паркленд

Отмечается, что пресс-секретарь офиса шерифа Николь Нишида сообщила, что в доме ученика в ходе обыска было выявлено "много оружия и боеприпасов".



По информации СМИ, 17-летний подросток угрожал уйти из школы домой и вернуться с оружием после того, как вступил в спор с учителем из-за использования наушников во время занятия, что запрещено правилами школы.



Пока не уточняется, какое решение было принято в отношении подростка, как он получил доступ к оружию и кто является его владельцем. В этой связи позже в среду местная власть обещает провести специальную пресс-конференцию.



CBS Los Angeles уточнят, что пока неясно, был ли арестован школьник или откуда у него оружие.



Также сказано, что официальные лица обещали провести пресс-конференцию по этому поводу.

19 февраля у администрации Трампа подростки устроили лежачий протест с требованием ужесточить контроль за оборотом оружия. 14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек. Читайте также: Трамп хочет запретить приклады для полуавтоматического оружия

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.