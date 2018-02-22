Полиция в США предотвратила массовый расстрел в школе - CBS News
22.02.2018 03:33
Школьник угрожал устроить стрельбу в учебном заведении спустя два дня после массового расстрела в школе города Паркленд
Фото: twitter.com/KaraFinnstrom
В Южной Калифорнии (США) правоохранители предотвратили массовый расстрел подростком в средней школе, который мог произойти спустя всего два дня после стрельбы в школе города Паркленд в штате Флорида. Об этом сообщил в среду американский центральный телеканал новостей CBS News.
"Правоохранители утверждают, что предотвратили попытку одного из учеников совершить массовую стрельбу в старшей школе южной Калифорнии", - говорится в материале.
Согласно сообщению, в офисе шерифа округа Лос-Анджелес сказали, что в средней школе Эль-Камино города Виттиер охранник задержал "разъяренного ученика", который угрожал открыть огонь в учебном заведении.
CBS Los Angeles уточнят, что пока неясно, был ли арестован школьник или откуда у него оружие.
Также сказано, что официальные лица обещали провести пресс-конференцию по этому поводу.
"Правоохранители утверждают, что предотвратили попытку одного из учеников совершить массовую стрельбу в старшей школе южной Калифорнии", - говорится в материале.
Согласно сообщению, в офисе шерифа округа Лос-Анджелес сказали, что в средней школе Эль-Камино города Виттиер охранник задержал "разъяренного ученика", который угрожал открыть огонь в учебном заведении.
Отмечается, что пресс-секретарь офиса шерифа Николь Нишида сообщила, что в доме ученика в ходе обыска было выявлено "много оружия и боеприпасов".
По информации СМИ, 17-летний подросток угрожал уйти из школы домой и вернуться с оружием после того, как вступил в спор с учителем из-за использования наушников во время занятия, что запрещено правилами школы.
Пока не уточняется, какое решение было принято в отношении подростка, как он получил доступ к оружию и кто является его владельцем. В этой связи позже в среду местная власть обещает провести специальную пресс-конференцию.
По информации СМИ, 17-летний подросток угрожал уйти из школы домой и вернуться с оружием после того, как вступил в спор с учителем из-за использования наушников во время занятия, что запрещено правилами школы.
Пока не уточняется, какое решение было принято в отношении подростка, как он получил доступ к оружию и кто является его владельцем. В этой связи позже в среду местная власть обещает провести специальную пресс-конференцию.
CBS Los Angeles уточнят, что пока неясно, был ли арестован школьник или откуда у него оружие.
Также сказано, что официальные лица обещали провести пресс-конференцию по этому поводу.
19 февраля у администрации Трампа подростки устроили лежачий протест с требованием ужесточить контроль за оборотом оружия.
14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек.
Читайте также: Трамп хочет запретить приклады для полуавтоматического оружия
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