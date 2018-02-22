В Нидерландах отменяют закон, блокировавший ассоциацию Украина-ЕС

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовал за отмену закона о консультативном референдуме. Следующее слово - за Сенатом

В Нидерландах нижняя палата парламента отменила закон о консультативном референдуме, который в 2016 году блокировал соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Об этом сообщает местное издание NOS.

"За" проголосовали 76 депутатов из коалиционных фракций, "против" - 69 оппозиционных депутатов.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента), где, как отмечает СМИ, правительственные партии имеют сильное большинство.

2 февраля Украина и Нидерланды договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совбезе ООН в 2018 году.

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