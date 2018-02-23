Трамп объявил о введении масштабного пакета санкций против КНДР

В списке - одно лицо, 27 компаний и 28 морских судов

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что США введут "самый большой в истории" пакет санкций против Северной Кореи, чтобы вынудить ее отказаться от своих ядерных и ракетных программ. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, в списке - одно лицо, 27 компаний и 28 морских судов.

Ограничительные меры будут направлены против морских транспортных и торговых компаний, которые помогают Пхеньяну обходить уже существующие санкции.

Вашингтон также выступил с предупреждением о значительных рисках, связанных с санкциями, для тех, кто продолжает поставлять грузы в Северную Корею и из нее.

"Сегодня я объявляю, что мы запускаем самый большой набор новых санкций в отношении северокорейского режима", - сказал Трамп.

Как сообщалось ранее, вице-президент США Майк Пенс должен был встретиться с представителями Северной Кореи, в том числе сестрой Ким Чен Ына, на Олимпиаде в Пхенчхане, но северекорейцы за два часа до назначенного времени отменили встречу.

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