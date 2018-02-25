В Китае предлагают не ограничивать президентство двумя сроками

Нынешний лидер Си Цзиньпин может получить возможность остаться в должности и после 2023 года, когда завершится его второй президентский срок

Компартия Китая предлагает отменить конституционную норму об ограничении президентства двумя пятилетними сроками. Об этом сообщает ВВС.

В случае внесения изменений в конституцию страны, нынешний лидер Си Цзиньпин получит возможность остаться в должности и после 2023 года, когда завершится его второй президентский срок.

"Центральный комитет Коммунистической партии Китая предложил изъять из конституции страны норму о том, что президент и вице-президент Китайской Народной Республики не могут занимать свои должности более двух сроков подряд", - цитирует ВВС китайское государственное агентство Синьхуа.

Полный текст соответствующей поправки в конституцию КНР пока не обнародован.

Американский президент Дональд Трамп считает, что вместе с Си Цзиньпином они могут разрешить "все проблемы мира", а не только северокорейскую.

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