В Петербурге задержали активиста с украинским флагом - фото
В Санкт-Петербурге (Россия) по окончанию митинга памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова задержали активиста, у которого в руках был украинский флаг. Об этом сообщает российский телеканал Дождь.
Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились. Они увели его в свою машину без объяснения причины.
Фото: скриншот с видео
Помимо украинского флага, у него в руках был плакат с надписью "Мы должны принудить их соблюдать конституцию".
Фото: скриншот с видео
Отмечается, что Владимир Шипицын активист движения Солидарность.
На видеозаписи телеканала видно, что рядом с задержанным находился и активист с флагом Крымско-татарского народа.
Фото: скриншот с видео
Фото: Максим Ярыгин
По данным движения Белый счетчик на акцию в Москве пришло 7600 человек. МВД Москвы называет другую цифру - 4500 человек.
25 февраля по всей территории России проходят акции памяти Бориса Немцова, которого застрелили 25 февраля 2015 года на мосту возле Кремля.
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