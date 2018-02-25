В Петербурге задержали активиста с украинским флагом - фото

Полиция задержала Шипицына без объяснения причины

В Санкт-Петербурге (Россия) по окончанию митинга памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова задержали активиста, у которого в руках был украинский флаг. Об этом сообщает российский телеканал Дождь.



Полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились. Они увели его в свою машину без объяснения причины.





Фото: скриншот с видео

Помимо украинского флага, у него в руках был плакат с надписью "Мы должны принудить их соблюдать конституцию".

Фото: скриншот с видео

Отмечается, что Владимир Шипицын активист движения Солидарность.

На видеозаписи телеканала видно, что рядом с задержанным находился и активист с флагом Крымско-татарского народа.

Фото: скриншот с видео

Фото: Максим Ярыгин

По данным движения Белый счетчик на акцию в Москве пришло 7600 человек. МВД Москвы называет другую цифру - 4500 человек.



25 февраля по всей территории России проходят акции памяти Бориса Немцова, которого застрелили 25 февраля 2015 года на мосту возле Кремля.

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