Храм Гроба Господня закрыли в знак протеста впервые за 100 лет

Представители трех церквей выступили против закона, который разрешает забирать земли у церкви и изменений в налоговое законодательство

Впервые за 100 лет главная христианская святыня - храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье, 25 февраля, закрылся в знак протеста против изменений в налоговом законодательстве Израиля и нового закона, который может разрешить государству изымать у церкви участки земли. Об этом сообщает BBC.



О закрытии храма совместно заявили представители римско-католической, греческо-православной и армянской апостольской церквей. Впервые с 1900 год храм закрылся по политическим мотивам.



"Этот отвратительный законопроект, если он будет одобрен, позволит экспроприировать церковные земли. Это напоминает нам все похожие законы, которые в европейские Темные века применялись против евреев", - говорится в заявлении.



Сторонники законопроекта считают, что его основная цель - защитить израильтян, живущих на бывших церковных землях, сегодня проданных девелоперским компаниям.

Профильный комитет израильского правительства отложил рассмотрение законопроекта на неделю.



Христиане верят, что на месте, где построен храм Гроба Господня принял мученическую смерть Иисус Христос.

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