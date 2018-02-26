Меркель считает, что ее партии нужно вернуть доверие немцев
Немецкий канцлер Ангела Меркель одобрила решение съезда своей политситы - Христианско-демократического союза Германии - подписать коалиционный договор с Социал-демократической партией, призвав при этом христианских демократов "вернуть доверие избирателей". Об этом сообщает местное агентство Deutsche Welle.
По ее словам, соглашение о коалиции, которое блок ХДС/ХСС все никак не заключит с социал-демократами (СДПГ), - это итог "неудовлетворительного результата христианских демократов на выборах в бундестаг".
Меркель полагает, что падение рейтингов ХДС обязывает руководство партии отреагировать "на беспокойство и неудовлетворенность электората". Она убеждена, что результат выборов "не соответствует целям, поставленным перед партией", хотя ХДС немцы поддержали больше других политических сил.
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