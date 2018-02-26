Меркель считает, что ее партии нужно вернуть доверие немцев

Христианско-демократический союз должен провести серьезное обновление своей партийной программы, заявила на сегодняшнем съезде ХДС лидер Германии

Немецкий канцлер Ангела Меркель одобрила решение съезда своей политситы - Христианско-демократического союза Германии - подписать коалиционный договор с Социал-демократической партией, призвав при этом христианских демократов "вернуть доверие избирателей". Об этом сообщает местное агентство Deutsche Welle.

По ее словам, соглашение о коалиции, которое блок ХДС/ХСС все никак не заключит с социал-демократами (СДПГ), - это итог "неудовлетворительного результата христианских демократов на выборах в бундестаг".

Меркель полагает, что падение рейтингов ХДС обязывает руководство партии отреагировать "на беспокойство и неудовлетворенность электората". Она убеждена, что результат выборов "не соответствует целям, поставленным перед партией", хотя ХДС немцы поддержали больше других политических сил.

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Тем не менее, считает канцлер, партия не может позволить себе отказаться от задачи сформировать правительство только потому, что выборы оказались менее успешными, чем от них ожидали.





"ХДС следует вернуть доверие избирателей", - подчеркнула Меркель, добавив, что партии нужны программные обновления.





26 февраля 2018 года делегаты съезда ХДС проголосовали за подписание коалиционного договора с СДПГ. Результаты письменного решения социал-демократов станут известны 4 марта.





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