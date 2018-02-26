Убийство журналиста: власти Словакии дают €1 млн за информацию

По словам премьера, правительство Словакии предложило 1 млн евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство журналиста-расследователя Яна Кучака

Правительство Словакии предложило 1 млн евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, передает Aktuality.

"Наша первоочередная задача - поймать убийц. Тогда будет возможность говорить о мотивах и о том, что же произошло на самом деле", - сказал премьер Словакии.

По словам Фицо, если мотивом убийства стала деятельность журналиста, это можно будет рассматривать как посягательство на свободу слова и демократию в стране.

Расследованием дела займется Генпрокуратура. Также будет создана спецгруппа по расследованию, в которую войдут представители разных силовых структур Словакии.

В полиции опубликовали номер телефона, по которому можно сообщить информацию, отметив при этом, что сообщение можно оставить анонимно.

Ранее сегодня сообщалось, что в Словакии убили журналиста-расследователя - 27-летнего Яна Кучака. По данным полиции, вечером 25 февраля его вместе с подругой нашли застреленным в их доме в городе Велка-Мака, что в 65 километрах к востоку от Братиславы. Глава полиции Словакии Тибор Гаспар заявил, что убийство "скорее всего, связано с расследованиями".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.