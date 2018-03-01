В Нигерии боевики похитили больше 100 школьниц

В ООН настаивают на том, чтобы девочек освободили, а местные власти наказали виновных

В Нигерии 19 февраля произошло нападение на школу в городе Дапчи на северо-востоке страны. Предположительно боевики "Боко харам" похитили больше 100 девочек, сообщает Центр новостей ООН.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал добиться немедленного освобождения девочек.



В апреле 2014 года террористы "Боко Харам" похитили 276 учениц лицея в городе Чибок. Более сотни жертв этого нападения до сих пор не освобождены, и об их судьбе ничего не известно.



По данным Детского фонда ООН, в 2017 году 135 детей, завербованных "Боко Харам", подорвали себя, совершая теракты в Нигерии и Камеруне.



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