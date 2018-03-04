Оскар-2018: актеры наденут значки, протестуя против оружия в США
В США на традиционной церемонии кинопремии Оскар -2018 известные актеры примут участие в акции против свободной продажи оружия в стране. Об этом сообщает People.
По данным издания, гости наденут оранжевые значки, на которых будет изображен флаг США.
Фото: everytown.org
Аналогичная акция проходила на церемонии вручения Золотого глобуса, когда звезды, кроме черной одежды носили значки с надписью "Время вышло" в знак солидарности с жертвами сексуальных домогательств.
4 марта пройдет юбилейная, 90-я церемония, вручения премии Оскар-2018 за достижения в области кинематографа в Лос-Анджелесе в театре Долби. В этом году академики выбрали девять филимов, которые будут бороться за Оскар в категории "Лучший фильм": "Темные времена", "Дюнкерк", "Прочь", "Леди Берд", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Форма воды", а также "Три билборда на границе Эббинга", "Миссури".
15 февраля 2018 года в штате Флорида, США в местной школе города Паркленд произошла стрельба, погибли по меньшей мере 17 человек.
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