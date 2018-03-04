В Австралии три человека отравились дынями и умерли

Источник вспышки листериоза возник на ферме недалеко города Гриффит

Три человека умерли в Австралии, отравившись дыней, зараженной бактериями листерий. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

Еще пятнадцать пожилых людей заболели листериозом в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

"Там произошли первые два смертельных случая, третий человек умер в штате Виктория. Детей, беременных женщин и пожилых людей призывают не есть дыни, которые продаются уже нарезанными", - отмечается в сообщении.

У всех 15 человек диагностировали инфекцию после употребления канталупу, плода семейства тыквенных.

Власти штата советуют вообще не есть дыни, которые приобрели до 1 марта 2018 года.

Считают, что источник вспышки листериоза возник на ферме недалеко города Гриффит.

После вспышки, который начался в январе, дыни по всей Австралии изъяли с полок супермаркетов.

20 февраля 2018 года в Киеве были зарегистрированы пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания.

Листерии - род палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека.

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