В Австралии три человека отравились дынями и умерли
Три человека умерли в Австралии, отравившись дыней, зараженной бактериями листерий. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.
Еще пятнадцать пожилых людей заболели листериозом в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
"Там произошли первые два смертельных случая, третий человек умер в штате Виктория. Детей, беременных женщин и пожилых людей призывают не есть дыни, которые продаются уже нарезанными", - отмечается в сообщении.
У всех 15 человек диагностировали инфекцию после употребления канталупу, плода семейства тыквенных.
Власти штата советуют вообще не есть дыни, которые приобрели до 1 марта 2018 года.
Считают, что источник вспышки листериоза возник на ферме недалеко города Гриффит.
После вспышки, который начался в январе, дыни по всей Австралии изъяли с полок супермаркетов.
20 февраля 2018 года в Киеве были зарегистрированы пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания.
Листерии - род палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека.
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