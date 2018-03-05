Гуманитарный кризис в Сирии: Мэй и Трамп назвали ответственной РФ

Лидеры Великобритании и США возложили ответственность за происходящее в Сирии на режим Асада и его главного сторонника - Россию

Режим Башара Асада и Россия, как его главный сторонник, несут ответственность за гуманитарную катастрофу в Сирии. К этому пришли в ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп.



Как сообщает пресс-служба британского правительства, лидеры стран согласны, что Россия и другие страны, у которых есть влияние на сирийский режим, должны сейчас начать действовать для того, чтобы прекратить насилие и защитить мирное население.



Ранее Асад заявил, что союзные войска режима продолжат наступление на Восточную Гуту в пригороде Дамаска, несмотря на резолюцию ООН о прекращении огня.

Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. В последние две недели этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже семь лет. За последние две недели в Восточной Гуте погибли более 640 мирных жителей, в том числе 150 детей.

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