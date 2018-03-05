На выборах в Италии лидирует блок правых партий - экзит-полы

Ни одна из партий не набрала больше 40% голосов, а значит в парламенте не будет большинства, которое могло бы сформировать коалиционное правительство

В Италии в воскресенье, 4 марта, прошли парламентские выборы. Согласно результатам экзит-полов, больше всего (33-36%) набирают объединившиеся правые популисты "Лиги Севера" Маттео Сальвини, Forza Italia ("Вперед, Италия") Сильвио Берлускони и национал-консервативная партия "Братья Италии". Об этом сообщает Deutsche Welle.



На втором месте - левое протестное движение "Пять звезд" во главе с Луинджи ди Майо (29,5-32,5%). На третьем - социал-демократы (24,5-27,5%).



Большинство в итальянском парламенте получает партия или коалиция, которая набирает больше 40% голосов. Результаты экзит-полов показали, что коалиционного правительства не будет. Пока не известно, как будут формировать новый кабинет министров.



Итальянцы на выборах должны были определить 945 народных избранников: 630 депутатов и 315 сенаторов.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупреждал, что нужно готовиться к "худшему сценарию" в Италии, то есть к парламенту, который будет не способен принимать решения.

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