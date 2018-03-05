Макрон потребовал от РФ обеспечения гуманитарной паузы в Сирии

Президент Франции указал на необходимость превращения беспорядочных бомбардировок и осады гражданских

Россия должна принять реальные и конкретные меры, чтобы выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Сирии, в частности, в Восточной Гуте, которую атакуют союзные войска режима Башара Асада. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон говорил с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Президент указал на необходимость принятия Россией реальных и конкретных мер с тем, чтобы сирийский режим однозначно выполнял резолюцию Совета безопасности ООН 2401 о немедленном прекращении беспорядочных бомбардировок и осады гражданских лиц", - сказано в сообщении.

Макрон указал, что гуманитарные конвои должны иметь беспрепятственный доступ в пострадавшие от наступления районы Сирии.

"Отметив, что на данном этапе эвакуация раненых не была санкционирована режимом и прекращение огня не соблюдается, президент призвал Россию взять на себя ответственность и продемонстрировать верность своим обязательствам", - также говорится в сообщении Елисейского дворца.

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14 февраля в Гуту попала первая колонна с гуманитарным грузом - 25-30 грузовиков. Доставленного хватило для семи тысяч человек - это меньше 2% людей, которые живут в осажденном войсками Асада районе. Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй возложили ответственность за гуманитарную катастрофу на РФ и президента Сирии.

Глава страны-оккупанта РФ Владимир Путин назначил ежедневную 5-часовую гуманитарную паузу в боях, но бомбардировки района продолжаются, в том числе силами российской авиации.



Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. В последние две недели этот район подвергался одним из наиболее массированных бомбардировок за все время войны в Сирии.

За последние две недели в Восточной Гуте погибли уже более 700 жителей. Армия Асада за это время захватила треть территории анклава.

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