НАТО не хочет новой холодной войны - Столтенберг

Генсек НАТО заявил, что на фоне модернизации РФ ядерных арсеналов, НАТО проводит самое мощное усиление безопасности со времен холодной войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о разработке нового ядерного вооружения и заявил, что Альянс не хочет новой холодной войны. Об этом сообщает Reuters.

"Запад уже отвечает на агрессивное поведение России, частью которого является и модернизация Москвой ядерных арсеналов и разработка новых видов вооружений", - заверил он.

Он отметил, что речь президента РФ Владимира Путина вписывается "в линию поведения России последних лет по разработке новых вооружений и применения силы против Украины".

"Поэтому НАТО осуществляет самое мощное усиление нашей коллективной безопасности со времен холодной войны, - заявил генсек НАТО.

Столтенберг выразил надежду, что между РФ и западными странами удастся избежать новой гонки вооружений.

"НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Альянс не прибегает к зеркальным действиям в ответ на шаги со стороны России по принципу "ракета на ракету, оружие на оружие", - резюмировал он.

5 марта президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвали заявления российского лидера Владимира Путина о разработке новых видов ядерного вооружения безответственными.

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