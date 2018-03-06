ООН обвинила Мьянму в продолжении "этнических чисток" рохинджа
Мьянма продолжает политику "этнических чисток" мусульман-рохинджа, проводя "кампанию террора и принуждая к голоду" представителей этой народности в штате Ракхайн. Об этом помощник генсека ООН по правам человека Эндрю Гилмор заявил сегодня, обращаясь к членам данной этнической группы, укрывшимся в лагерях для беженцев на территории соседнего государства Бангладеш, сообщает Deutsche Welle.
С начала конфликта около 700 тысяч мусульман-рохинджа из Мьянмы нашли пристанище в этой стране.
По словам Гилмора, в последнее время характер насилия изменился: "ожесточенное кровопролитие и массовые изнасилования" уступили место "менее интенсивной кампании" запугивания и лишения доступа к продуктам питания.
Конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и представителями мусульманской народности рохинджа обострился в августе 2017 года.
20 сентября 2017 года в Мьянме силы безопасности сожгли около 200 сел мусульман народности рохинджа, а сама операция на севере штата Ракхайн сопровождалась массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием.
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