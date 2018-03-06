В разбившемся в Сирии российском самолете было 39 военных

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме базы ВВС РФ Хмеймим около 15:00

В Минобороны РФ уточнили, что на борту российского военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося сегодня в Сирии, было 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее, передает ТАСС.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, который потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ. Огневого воздействия на самолет не было", - сообщили в Минобороны.

Сегодня в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26.

Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме базы ВВС РФ Хмеймим около 15:00. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", - говорится в сообщении.

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