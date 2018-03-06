В разбившемся в Сирии российском самолете было 39 военных
В Минобороны РФ уточнили, что на борту российского военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося сегодня в Сирии, было 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее, передает ТАСС.
"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, который потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ. Огневого воздействия на самолет не было", - сообщили в Минобороны.
Сегодня в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26.
Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме базы ВВС РФ Хмеймим около 15:00. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.
"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", - говорится в сообщении.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:26
-
вчера
18:40
-
вчера
17:20
-
вчера
17:19
-
вчера
17:30
Новости партнеров
- 55692
- 44325
- 43829
- 38064
- 26237