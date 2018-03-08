Лондон может бойкотировать ЧМ-2018 в РФ из-за отравления Скрипаля

Футбольная сборная Британии будет участвовать в чемпионате, но поедут ли в Москву политики - пока неизвестно

Посещение британскими политиками и высокопоставленными лицами чемпионата мира по футболу в России стоит под вопросом из-за подозрений в причастности Москвы к отравлению в Англии бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. ОБ этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Deutsche Welle.



Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон также говорил, что "очень трудно предположить, что Великобритания будет представлена в обычном порядке" на ЧМ-2018, если выяснится причастность Москвы.



Предствитель британского МИД пояснил, что речь идет именно о присутствии политиков, а футбольная сборная будет на чемпионате.



Джонсон отмечал, что Лондон может рассмотреть введение санкций против РФ, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего российского военного разведчика Скрипаля и его дочери.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен веществом нервно-паралитического действия россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия.

Полковник ГРУ РФ Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

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