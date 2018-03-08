Лондон может бойкотировать ЧМ-2018 в РФ из-за отравления Скрипаля
Посещение британскими политиками и высокопоставленными лицами чемпионата мира по футболу в России стоит под вопросом из-за подозрений в причастности Москвы к отравлению в Англии бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. ОБ этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Deutsche Welle.
Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон также говорил, что "очень трудно предположить, что Великобритания будет представлена в обычном порядке" на ЧМ-2018, если выяснится причастность Москвы.
Предствитель британского МИД пояснил, что речь идет именно о присутствии политиков, а футбольная сборная будет на чемпионате.
Джонсон отмечал, что Лондон может рассмотреть введение санкций против РФ, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего российского военного разведчика Скрипаля и его дочери.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен веществом нервно-паралитического действия россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия.
Полковник ГРУ РФ Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.
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