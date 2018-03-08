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Отца Марин Ле Пен обязали вернуть Европарламенту €320 тыс

08.03.2018 18:14
Суд обязал Ле Пена вернуть деньги, которые потратил на фиктивного помощника
Отца Марин Ле Пен обязали вернуть Европарламенту €320 тыс
Жан-Мари Ле Пен (фото - скриншот видео)

Суд Евросоюза обязал основателя французской праворадикальной партии Национальный фронт Жана-Мари Ле Пена вернуть Европарламенту €320 тыс.

Таким образом, суд удовлетворил требование Европарламента вернуть в бюджет незаконно потраченные средства.

Речь идет о деньгах, которые политик потратил на своего помощника, который фактически не выполнял никаких обязанностей по этой должности.

Жан-Мари Ле Пен - отец экс-кандидата в президенты Франции, главы Национального фронта Марин Ле Пен.

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