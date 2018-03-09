У НАТО могут возникнуть проблемы с РФ на Балканах - Скапаротти

В альянсе встревожены усилением вляния России на страны Балканского региона

Россия усиливает свое явное и скрытое давление на балканские страны, и НАТО должно обратить на это внимание. Об этом в комитете Сената США по вооружению заявил главнокомандующий силами альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти, сообщает Радио Свобода.

"Регион, по которому я сейчас обеспокоен - это, собственно, Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", - сказал Скапаротти.

На днях вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина в 2018 году может направить в НАТО письменное уведомление об изменениях в законодательстве по стратегической цели государства - вступления в альянс.

Отмечается, что письменное сообщение никак нельзя считать заявкой на членство в НАТО.

Это касается включения Украины в перечень "aspirant countries", то есть стран, которые хотят вступить в НАТО. На данный момент в списке таких стран Босния, Македония и Грузия. Этот статус не дает перспектив членства, однако требует одностороннего стремления со стороны европейской страны.

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