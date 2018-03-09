Трамп утвердил новые пошлины на сталь и алюминий

В Белом доме говорят, что такой шаг связан необходимостью обеспечения "национальной безопасности" США

Президент США Дональд Трамп объявил об утверждении пошлин на импорт стали и алюминия на уровне 25% и 10%, соответственно. Он отметил, что это не касается Канады и Мексики, сообщает Радио Свобода.

В Белом доме говорят, что такой шаг связан необходимостью обеспечения "национальной безопасности" США.

Трамп отмечает, что введение тарифов обусловила "агрессивная" внешняя торговля, которая представляет "угрозу для страны".

Пошлины должны вступить в силу через 15 дней и будут действовать в течение неопределенного периода.

Американский президент собирается ввести 25-процентную пошлину на сталь и 10-процентную - на алюминий, чтобы противостоять дешевому импорту, прежде всего из Китая. По мнению Трампа, нынешняя ситуация подрывает промышленность США и лишает американцев рабочих мест.

Вчера брюссельские инсайдеры заявили, что ЕС готовится ввести пошлины на те американские товары, которые производятся в ключевых республиканских избирательных округах: на такой шаг Брюссель может толкнуть решение Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. Если это случится, ЕС установит пошлину 25% на мотоциклы, джинсы и бурбон - всего на сумму €2,8 млрд ($3,5 млрд). ЕС также намерен пожаловаться на США в ВТО.

Европа и Международный валютный фонд настоятельно призвали американского президента сойти с курса на торговую войну.

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