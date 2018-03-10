Неизлечимо больные пациенты смогут сами отказаться от лечения или искусственного поддержания жизни

В Индии суд разрешил пассивную эвтаназию. Об этом сообщил NDTV.



Суд постановил, что человек имеет право решить, нужно ли ему искусственное поддержание жизни.



Пассивная эвтаназия предусматривает отказ от лечения или отключение от аппаратов. Она будет применятся только для людей со смертельными заболеваниями, у которых больше нет шансов на выздоровление.



"Когда разрушается святость жизни, стоит ли не разрешать пересекать порог и встречать смерть с достоинством? Для некоторых даже их смерть может быть моментом празднования", - постановили пять судей Верховного суда Индии.

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