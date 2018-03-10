Россия отказалась от членства в ЦЕРН
10.03.2018 14:50
Россия отозвала свою заявку из Европейской организации по ядерным исследованиям, которую подала в 2013 году
Здание ЦЕРН (фото - stfc.ac.uk)
Россия отозвала свою заявку на членство из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Это подтвердил представитель организации Арно Масолье, передает Deutsche Welle.
РФ будет сотрудничать с ЦЕРН и сохранит статус страны-наблюдателя. В этом статусе работают США, Япония и Индия.
Россия подала заявку на ассоциированное членство в 2013 году. Сейчас ЦЕРН сотрудничает с почти тысячей российских ученых.
По словам Масолье, Россия при желании сможет в дальнейшем вступить в организацию.
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