В Германии мужчина сорвал джекпот в €42 млн
В Берлине местный житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42,67 млн евро. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, мужчина угадал пять чисел (15, 23, 28, 33 и 36) и еще два дополнительных (4 и 7).
Еще шестеро участников лотереи в Германии выиграли 318 тысяч евро. Двое победителей - из Баварии, еще двое из Северного Рейна-Вестфалии, а также с Рейнланд-Пфальца.
Крупнейший выигрыш в немецкой лотерее может составлять 90 млн евро. С момента запуска в Германии Европейской лотереи в 2012 году, четыре человека смогли выиграть крупнейшие суммы. В октябре 2016 году мужчина из Шварцвальда стал победителем 90 млн евро.
2 января 2018 года в американском штате Южная Каролина из-за компьютерного сбоя в день Рождества напечатали чересчур много выигрышных билетов для одной из лотерей.
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