Россия испытала в Сирии больше 200 образцов оружия - Шойгу
Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме о Путине, передает ТАСС.
"Проверили (образцы оружия - ред.) вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения - это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", - рассказал Шойгу.
По его словам, Сирия "дала огромный опыт Вооруженным силам РФ".
США заявляют, что российские военные самолеты, несмотря на резолюцию Совбеза ООН о перемирии, продолжают совершать боевые вылеты в районе Дамаска и Восточной Гуты. Это район подвергся самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии - за две недели там погибли больше почти 700 мирных жителей.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп возложили на режим Асада и Россию, как его главного союзника, ответственность за гуманитарную катастрофу в Сирии.
Читайте также: На авиабазе РФ в Сирии разбился российский самолет: выживших нет
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08.03.18
09:07
-
10.03.18
17:20
-
10.03.18
16:35
-
10.03.18
16:12
-
10.03.18
14:24