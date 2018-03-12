Россия испытала в Сирии больше 200 образцов оружия - Шойгу

На фоне обвинений России в нарушении резолюции Совбеза ООН о перемирии в Сирии министр обороны РФ заявляет об успешных испытаниях оружия

Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия. Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме о Путине, передает ТАСС.



"Проверили (образцы оружия - ред.) вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения - это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", - рассказал Шойгу.



По его словам, Сирия "дала огромный опыт Вооруженным силам РФ".

США заявляют, что российские военные самолеты, несмотря на резолюцию Совбеза ООН о перемирии, продолжают совершать боевые вылеты в районе Дамаска и Восточной Гуты. Это район подвергся самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии - за две недели там погибли больше почти 700 мирных жителей.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп возложили на режим Асада и Россию, как его главного союзника, ответственность за гуманитарную катастрофу в Сирии.

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