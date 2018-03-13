Трамп объяснил, почему уволил Тиллерсона
Президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Об этом сказал сам Трамп, сообщает Reuters.
Речь идет о политике в отношении Северной Кореи, России и Ирана.
"Мы говорили об этом (об отставке Тиллерсона, - ред.) в течение долгого времени. Мы отлично справились, но мы не соглашались друг с другом в некоторых вещах", - сказал Трамп на газоне Белого дома во вторник.
Он привел в пример ядерную сделку с Ираном, по которой у него с Тиллерсоном были разногласия, и заявил, что с Помпео у него "подобный процесс мышления".
Сегодня Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео.
Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн утверждает, что Тиллерсон не разговаривал с Трампом и не знает причин своего увольнения.
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