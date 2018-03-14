Дело Скрипаля: Британия созывает срочное заседание Совбеза ООН

Россия не предоставила объяснений по этому делу в установленный премьер-министром Терезой Мэй срок

Великобритания инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на МИД Великобритании.

Отмечается, что Россия не предоставила объяснений по этому делу в установленный премьер-министром Терезой Мэй срок.

Также британское агентство сообщает, что премьер-министр намерена объявить ряд мер против РФ в преддверии заседания ООН, ожидаемого сегодня вечером.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.