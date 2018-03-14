Дело Скрипаля: Британия созывает срочное заседание Совбеза ООН
Великобритания инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на МИД Великобритании.
Отмечается, что Россия не предоставила объяснений по этому делу в установленный премьер-министром Терезой Мэй срок.
Также британское агентство сообщает, что премьер-министр намерена объявить ряд мер против РФ в преддверии заседания ООН, ожидаемого сегодня вечером.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.
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