Мэй назвала меры, которые примет Лондон из-за отравления Скрипаля

Премьер Британии назвала отравление Сергея Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства"

Выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля"незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент. Об этом сообщает Sky News.

"Иного вывода не существует, кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство г-на Скрипаля и его дочери, а также в угрозе жизни других британских граждан в Солсбери, включая сержанта полиции Ника Бэйли", - сказала Мэй после того, как Россия отказалась предоставить разъяснения по этому делу.

"Это представляет собой незаконное применение силы российским государством против Соединенного Королевства", - добавила премьер Британии.

Мэй заявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов. Им дали неделю, чтобы покинуть страну.

"Это будет самая большая высылка на протяжении более тридцати лет, и это отражает тот факт, что российское государство не в первый раз действовало против нашей страны", - сказала Мэй.

Она пообещала принципиально разрушить возможности российской разведки.

Правительство Британии, по словам Мэй, будем срочно разрабатывать предложения о новых законодательных полномочиях для укрепления защиты от всех форм враждебной государственной деятельности.

Эти законодательные инициативы будут включать в себя полномочия задерживать лиц, подозреваемых во враждебной деятельности против Великобритании. В настоящее время это разрешено только в отношении подозреваемых в терроризме.

Кроме того, Мэй поручила министру внутренних дел рассмотреть вопрос о необходимости новой контрразведки.

Также премьер анонсировала правительственную поправку к законопроекту о санкциях с целью укрепления полномочий правительства Британии по введению ограничительных мер в ответ на нарушение прав человека.

"Мы также будем в полной мере использовать существующие полномочия для активизации наших усилий по мониторингу и отслеживанию намерений лиц, которые въезжают в Великобританию и могут заниматься деятельностью, угрожающей безопасности Великобритании и наших союзников", - сказала Мэй.

В связи с этим будет увеличено количество проверок на частных рейсах, на таможне и в сфере грузовых перевозок.

"Мы будем замораживать российские государственные активы везде, где у нас есть доказательства того, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу граждан Великобритании или ее жителей", - отметила премьер-министр.

Мэй пообещала продолжать использовать все возможности правоохранительных органов Великобритании для борьбы с преступниками и коррумпированными элитами.

"И я по-прежнему полагаю, что не в наших национальных интересах прекратить весь диалог между Соединенным Королевством и Российской Федерацией. Но после этого ужасающего акта против нашей страны эти отношения не могут оставаться прежними", - заявила Мэй.

Кроме того, она отметила, что будут приняты еще другие меры, говорить о которых премьер не может по соображениям национальной безопасности.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России времени до сегодняшнего дня, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

Сегодня, 14 марта Великобритания инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения дела Скрипаля.

НАТО выразило солидарность с Великобританией в деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и призвало Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы производства нервно-паралитического вещества, которое использовалось в покушении на бывшего разведчика РФ.

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