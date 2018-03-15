НАТО готово защитить каждую страну-члена альянса - Столтенберг

Сегодня на собрании Североатлантического совета будет рассмотрен вопрос о применении 5 статьи договора между странами-членами альянса

Со стороны Лондона пока не было запроса о применении 5 статьи Североатлантического договора о признании атаки на одно государство-союзника нападением на всех 29 государств НАТО, однако альянс уже сейчас готов оказать практическую поддержку Великобритании. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время презентации отчета за 2017 г, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что в британском Солсбери было применено одно из самых токсичных из всех известных веществ, и призвал Россию объяснить, как такое могло произойти.

Столтенберг отметил, что сегодня, 15 марта, на собрании Североатлантического совета будет рассмотрен вопрос о применении 5 статьи договора между странами-членами альянса. 19 марта, по словам генсека, на консультации в НАТО приедет министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"НАТО не хочет новой холодной войны, но не должно быть никакого сомнения в том, что альянс защитит каждую свою страну-члена от любой угрозы", - заявил Столтенберг.

Он заверил, что НАТО предоставит Британии политическую и практическую помощь, если Лондон этого потребует.

Также Столтенберг заявил о продолжении укрепления мощностей альянса ввиду агрессивной политики России.

Вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Лидеры Франции, Германии, США и Великобритании опубликовали совместное заявление о нападении с применением нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, заявив, что ответственность России является "единственным правдоподобным объяснением".

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