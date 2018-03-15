Саудовская Аравия пригрозила, что создаст ядерную бомбу

Саудовская Аравия не хочет иметь ядерное оружие, но если Иран его разработает, то саудовцы сделают то же самое

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что его страна тоже разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS, которое выйдет в ближайшее воскресенье, 18 марта, в программе 60 Minutes.

Принц сказал, что Саудовская Аравия не хочет иметь ядерное оружие, но если Иран создаст атомную бомбу, то и саудовцы сделают то же самое.

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5 марта заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в интервью телеканалу Al-Alam TV, что Иран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана, если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе.

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