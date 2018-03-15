Саудовская Аравия пригрозила, что создаст ядерную бомбу
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что его страна тоже разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS, которое выйдет в ближайшее воскресенье, 18 марта, в программе 60 Minutes.
Принц сказал, что Саудовская Аравия не хочет иметь ядерное оружие, но если Иран создаст атомную бомбу, то и саудовцы сделают то же самое.
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5 марта заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в интервью телеканалу Al-Alam TV, что Иран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана, если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе.
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