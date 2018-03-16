Обрушение 950-тонного моста в Майами: погибли четыре человека

Десять людей получили ранения в результате обвала конструкции. Под завалами могут быть люди

В результате обрушения пешеходного моста в Майами (США) погибли по меньшей мере четыре человека и десять других получили ранения. Об этом сообщает Reuters





Согласно сообщению, новопостроенная конструкция железобетонного пешеходного моста упала в четверг, 15 марта, на заполненную автостраду на юге штата Флорида.

Спасательные службы разбирают завалы, под которыми могут еще оставаться жертвы. "Новый пешеходный мост, который проходил через многополосную автостраду возле Международного университета Флориды, рухнул, лишив жизни четырех человек", - сообщил начальник пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд Дэйв Дауни.

На месте инцидента работают спасатели с поисковыми собаками.

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