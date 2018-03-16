Премьер Канады Трюдо осудил Россию за отравление Скрипаля

По мнению Джастина Трюдо, вероятная причастность России к отравлению в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля заслуживает сурового осуждения

Вероятная причастность России к отравлению в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля заслуживает сурового осуждения. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.

"Это нападение отвратительное. Неприемлемо, что против граждан Великобритании применяется химическое оружие. Вероятная причастность России является абсолютно неприемлемой и должна быть строжайшим образом осуждена", - сказал Трюдо.

Он добавил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. "Канада поддерживает в этом Объединенное королевство, своего друга и союзника", - подчеркнул глава правительства Канады.

Трюдо также выразил соболезнования жертвам отравления.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

Читайте также: Дело Скрипаля: Британия высылает два десятка дипломатов РФ

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Читайте также: The Telegraph: Яд положили в чемодан дочери Скрипаля еще в Москве

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.