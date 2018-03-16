Трамп ищет замену советнику по нацбезопасности Макмастеру - WP

Президент США жалуется, что трехзвездный генерал армии "слишком жесткий"; СМИ уже называют имена возможных преемников Герберта Макмастера

Президент США Дональд Трамп решил уволить своего советника по нацбезопасности Герберта Макмастера и сейчас активно обсуждает возможные кандидатуры ему на замену. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает The Washington Post.

Однако, как отмечает издание, хозяин Белого дома не спешит с реализацией этого решения, так как не хочет, чтобы трехзвездный генерал армии Макмастер был таким образом унижен, а также стремится подобрать сильного кандидата на эту должность.

По словам источников, недавно Трамп сказал главе аппарата Белого дома Джону Келли, что хочет уволить Макмастера, и попросил помочь с поиском нового советника по нацбезопасности.

"Президент жаловался, что Макмастер слишком жесткий и что его брифинги слишком долгие и кажутся неуместными", - пишет газета.

Отмечается, что уже есть несколько кандидатов на замену Макмастеру - в частности, бывший постпред США при ООН Джон Болтон и ответственный секретарь Совета нацбезопасности страны Кит Келлог.

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс после выхода этой публикации WP опровергла якобы планы Трампа уволить Макмастера.

"Вопреки сообщениям, у них хорошие рабочие отношения. Никаких перемен в Совете нацбезопасности нет", - написала она в своем Twitter.

В то же время издание отмечает, что до выхода публикации в Белом доме утверждали обратное.

О планах Трампа уволить советника по нацбезопасности американские СМИ писали еще в феврале 2018 года. Макмастер занимает эту должность с 20 февраля 2017-го.

13 марта 2018 года президент США уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Его преемником Трамп назначил директора ЦРУ Майка Помпео - он вступит в должность в апреле.

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