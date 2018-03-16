Соратник Березовского в Лондоне был задушен - полиция
Соратник Бориса Березовского, российский бизнесмен Николай Глушков, о смерти которого в Лондоне стало известно несколько дней назад, был убит. Об этом сообщает полиция британской столицы.
Отмечается, что полиция получила результаты патологоанатомического исследования, согласно которым смерть Глушкова наступила в результате удушения.
Соответственно, полиция переквалифицировала расследование смерти Глушкова, теперь инцидент квалифицируется как убийство.
Семья россиянина проинформирована о последних результатах расследования.
На этом этапе нет информации о связи этого убийства с покушением на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, отметили в британской полиции.
Детективы обратились с просьбой о помощи ко всем, кто имеет какую-либо информацию об убийстве Глушкова.
13 марта в Лондоне был обнаружен мертвым близкий друг покойного российского олигарха Бориса Березовского бизнесмен Николай Глушков. До этого британские власти не заявляли о том, что он был убит.
Сегодня Следственный комитет РФ открыл уголовные дела по факту покушения на убийство дочери Скрипаля Юлии в британском Солсбери, а также по факту убийства российского бизнесмена Николая Глушкова в Лондоне.
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