Более 60 человек погибли от бомб авиации Асада и ВКС РФ

Из-за непрекращающихся бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов раненых и тела погибших

В результате авиаударов, нанесенных 16 марта самолетами РФ и авиацией режима президента Сирии Башара Асада по рынку населенного пункта Кефер Батну в осажденном пригороде Дамаска Восточной Гуте, погиб по меньшей мере 61 человек, сотни людей ранены. Об этом сообщает Анадолу.

По информации представителей Управления гражданской обороны Восточной Гуты, из-за непрерывных бомбардировок спасатели не могут извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.

25 февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию за №2401, которая призывает конфликтующие стороны в Сирии немедленно объявить 30-дневное перемирие.

До 400 тысяч сирийцев уже пятый год живут в блокированном пригороде Дамаска, включенном в список зон деэскалации. В последние восемь месяцев ситуация в регионе резко ухудшилась. Поставки продовольствия и медикаментов в Восточную Гуту прекратились.

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Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, более 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

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