Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов
Россия объявила персонами нон-грата 23 дипломата Посольства Великобритании в Москве. Москва вышлет их в недельный срок, сообщил МИД РФ.
Также прекратили деятельность в России Британского совета - организации, которая представляла Великобританию в других странах в области культуры и образования.
Также МИД РФ отозвал согласие на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
14 марта 2018 года Британия выслала 23 российских дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
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