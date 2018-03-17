Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

МИД РФ прекратил деятельность Британского совета, отозвал согласие на открытие консульства в Петербурге и объявил персонами нон-грата 23 дипломата

Россия объявила персонами нон-грата 23 дипломата Посольства Великобритании в Москве. Москва вышлет их в недельный срок, сообщил МИД РФ.



Также прекратили деятельность в России Британского совета - организации, которая представляла Великобританию в других странах в области культуры и образования.



Также МИД РФ отозвал согласие на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

14 марта 2018 года Британия выслала 23 российских дипломата из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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