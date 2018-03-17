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Самый старый крупный военный корабль вывели из состава флота

17.03.2018 16:57
Корабль ВМС Филиппин PS 11 Rajah Humabon - старейший из всех фрегатов и вообще самый старый крупный боевой корабль всех флотов мира
Самый старый крупный военный корабль вывели из состава флота
Фрегат ВМС Филиппин PF 11 Rajah Humabon (скриншот из видеозаписи)

Филиппины вывели из состава флота старейший из всех находившихся в строю крупных боевых кораблей - фрегат PS 11 Rajah Humabon. Об этом сообщает Naked Science.

15 марта 2018 года на военно-морской базе Кавите провели церемонию спуска флага ВМС Филиппин на фрегате PS 11 Rajah Humabon. Это самый старый из всех кораблей военно-морских сил Филиппин. PS 11 Rajah Humabon также являлся старейшим из всех фрегатов и вообще наиболее старым крупным боевым кораблем всех флотов мира.

Он представляет собой бывший американский эскортный миноносец DE 169 Atherton типа Cannon, построенный в далеком 1943 году на верфи Federal Shipbuilding and Drydock Company в Ньюарке. Всего серия насчитывала 72 таких миноносца. После постройки DE 169 Atherton использовался ВМС США, обеспечивая сохранность трансатлантических конвоев: он не единожды пересекал Атлантический океан.

Корабль может похвастаться успешной службой. 5-6 мая 1945 года при эскортировании конвоя GUS 84 в Нью-Йорк эсминец участвовал в уничтожении немецкой подводной лодки U-853, сыграв при этом ключевую роль. Летом 1945 года эсминец принял участие в войне против Японии в Тихом океане. В этом же году корабль вывели из боевого состава ВМС США.

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После расконсервации DE 169 Atherton передали Морским силам самообороны Японии, и под флагом Страны восходящего солнца он ходил еще 20 лет, после чего был возвращен Соединенным Штатам. В 1976 году корабль достался Филиппинам в качестве военной помощи, а через пару лет эсминец продали официально, но по очень скромной цене.

За все годы службы в филиппинских ВМС фрегат почти не модернизировали, поэтому его можно считать живым памятником. Корабль превратят в музей, который будет находиться в Кавите. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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