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Выборы в РФ: Путин набрал 59% по данным первых экзитполов

18.03.2018 13:55
По данным экзитполов на 13:00 Путин набирает 58,9% голосов в Центральном федеральном округе
Выборы в РФ: Путин набрал 59% по данным первых экзитполов

По данным экзитполов в Центральном федеральном округе на 12:00 по киевскому времени Владимир Путин набирает 58,9% голосов. Об этом сообщает канал Выборы-2018.

У Павла Грудинина 7,21%, у Владимира Жириновского - 5,1%.

Ксения Собчак набрала 1,1%.

Явка на 11:00 по киевскому времени по России составила 34,72%, сообщает ЦИК страны-агрессора.

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