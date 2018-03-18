Выборы в РФ: Путин набрал 59% по данным первых экзитполов

По данным экзитполов на 13:00 Путин набирает 58,9% голосов в Центральном федеральном округе

По данным экзитполов в Центральном федеральном округе на 12:00 по киевскому времени Владимир Путин набирает 58,9% голосов. Об этом сообщает канал Выборы-2018.



У Павла Грудинина 7,21%, у Владимира Жириновского - 5,1%.



Ксения Собчак набрала 1,1%.



Явка на 11:00 по киевскому времени по России составила 34,72%, сообщает ЦИК страны-агрессора.



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