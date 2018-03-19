В США мужчина сорвал джекпот в $457 млн

В лотерейном билете совпали все пять выигрышных цифр

В штате США Пенсильвания местный житель выиграл $457 млн в лотерею Powerball. Об этом сообщает USA Today.

В заявлении представителей лотереи говорится, что в билете совпали все пять выигрышных цифр: 22-57-59-60-66, а также цифра в поле Powerball.

Владелец билета сорвал джекпот, это восьмой по величине джекпот в истории лотереи Powerball.

Однако данные и город, в котором был продан лотерейный билет, не разглашается.

Розыгрыш лотереи состоялся в субботу, 17 марта.

Условием лотереи является то, что победитель не может получить всю сумму выигрыша сразу, поскольку забрать деньги можно в рассрочку.

Если же победитель все-таки решил забрать деньги, то ему достанется лишь часть суммы. В данном случае -речь идет о $ 274 млн.

11 марта 2018 года в Берлине местный житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42,67 млн евро.

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