В США мужчина сорвал джекпот в $457 млн
В штате США Пенсильвания местный житель выиграл $457 млн в лотерею Powerball. Об этом сообщает USA Today.
В заявлении представителей лотереи говорится, что в билете совпали все пять выигрышных цифр: 22-57-59-60-66, а также цифра в поле Powerball.
Владелец билета сорвал джекпот, это восьмой по величине джекпот в истории лотереи Powerball.
Однако данные и город, в котором был продан лотерейный билет, не разглашается.
Розыгрыш лотереи состоялся в субботу, 17 марта.
Условием лотереи является то, что победитель не может получить всю сумму выигрыша сразу, поскольку забрать деньги можно в рассрочку.
Если же победитель все-таки решил забрать деньги, то ему достанется лишь часть суммы. В данном случае -речь идет о $ 274 млн.
11 марта 2018 года в Берлине местный житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42,67 млн евро.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:04
-
13:20
-
13:04
-
12:44
-
11:54
Новости партнеров
- 110979
- 90601
- 73607
- 57681
- 52842