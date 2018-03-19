Меркель поздравила Путина: Сегодня важно продолжать диалог

Канцлер отметила, что сегодня важно конструктивно решать ключевые двусторонние и международные проблемы

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, отметив исключительную важность укрепления отношений между двумя странами. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

"Сегодня более важно, чем когда-либо, продолжать диалог друг с другом и укреплять отношения между нашими государствами и народами. Исходя из этого, мы должны стремиться конструктивно решать ключевые двусторонние и международные проблемы и находить жизнеспособные решения", - сказано в тексте поздравления.

Меркель пожелала Путину успехов в решении стоящих перед ним задач.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также поздравил Путина с победой на президентских выборах, однако напомнил ему о ситуации в Сирии, Украине и недавнем инциденте с отравлением бывшего российского разведчика в Британии.

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