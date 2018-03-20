"Утро вечера мудренее": Кремль об отсутствии поздравлений Трампа

Пресс-секретарь страны агрессора РФ не смог сказать, поступало ли письменное поздравление Владимиру Путину от главы Белого дома

Отсутствие поздравления с победой на выборах от президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина не является недружественным шагом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Не нужно считать это недружественным шагом. Путин остается открыт для нормализации отношений с американскими партнерами там, где это интересно и необходимо", - отметил Песков.

Читайте также: Боевики ЛДНР, Абхазия, Сербия: кто еще поздравил Путина с победой

По его словам, Путин получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. "Кто-то не может позвонить в силу графика, кто-то по иным причинам - не нужно здесь ничего сгущать. И, наконец, утро вечера мудренее", - сказал Песков.

Песков при этом не смог сказать, поступало ли письменное поздравление от главы Белого дома.

"Дело в том, что список поздравительных телеграмм, которые мы получаем по каналам МИДа, очень большой. Их очень много, и я сейчас не могу точно сказать, была ли там из Америки телеграмма", - пояснил он.

Ранее CNN со ссылкой на заявление Белого дома сообщал, что Трамп еще не поздравил Путина с победой на выборах, а телефонный разговор между ними пока не запланирован.

Читайте также: Царь псевдовыборов: западные СМИ обсуждают результат Путина

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.