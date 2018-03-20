США и Южная Корея возобновят военные учения
США и Южная Корея договорились возобновить в начале апреля совместные военные учения. Об этом сообщает Голос Америки.
Такое решение было ожидаемым, несмотря на планируемую встречу президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Сеул и Вашингтон отложили ежегодные учения "Ключевая решимость" и "Молодой орел" на период после Олимпиады и Паралимпиады в Южной Корее, содействуя созданию условий для возобновления переговоров между Севером и Югом.
Пхеньян называет такие маневры репетицией вторжения.
Ожидается, что учения начнутся 1 апреля и по своему масштабу будут напоминать учения предыдущих лет.
Представитель Пентагона подполковник Кристофер Логан заявил, что совместные маневры учения носят оборонительный характер, и у Северной Кореи нет никаких причин видеть в них провокацию.
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Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Йонг Хо уже направился в Швецию, которая может сыграть важную роль в организации встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР.
6 марта представители южнокорейской делегации, которая вернулась из Пхеньяна, заявили, что впервые за последние десять лет лидеры КНДР и Южной Кореи проведут личную встречу.
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