США и Южная Корея возобновят военные учения

Ежегодные маневры "Ключевая решимость" и "Молодой орел" были отложены на период после Олимпиады и Паралимпиады

США и Южная Корея договорились возобновить в начале апреля совместные военные учения. Об этом сообщает Голос Америки.

Такое решение было ожидаемым, несмотря на планируемую встречу президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Сеул и Вашингтон отложили ежегодные учения "Ключевая решимость" и "Молодой орел" на период после Олимпиады и Паралимпиады в Южной Корее, содействуя созданию условий для возобновления переговоров между Севером и Югом.

Пхеньян называет такие маневры репетицией вторжения.

Ожидается, что учения начнутся 1 апреля и по своему масштабу будут напоминать учения предыдущих лет.

Представитель Пентагона подполковник Кристофер Логан заявил, что совместные маневры учения носят оборонительный характер, и у Северной Кореи нет никаких причин видеть в них провокацию.

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Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Йонг Хо уже направился в Швецию, которая может сыграть важную роль в организации встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР.

6 марта представители южнокорейской делегации, которая вернулась из Пхеньяна, заявили, что впервые за последние десять лет лидеры КНДР и Южной Кореи проведут личную встречу.

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