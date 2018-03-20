Авиаудар по школе в Восточной Гуте: погибли не менее 16 детей

Свыше 50 человек были ранены при обстрелах Восточной Гуты, отмечают представители сирийской оппозиции

При авиаударе по школе в Восточной Гуте 19 марта погибли не менее 16 детей, сообщает во вторник, 20 марта, оппозиционный Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Более 50 человек получили ранения, отмечают эксперты SOHR. По их словам, погибшие прятались в подвале здания от бомбардировок, передает Deutsche Welle.

Сирийские правительственные войска ведут обстрел Восточной Гуты в течение нескольких недель. С 18 февраля 2018 года в регионе погибли более 1400 мирных жителей, ранения получили свыше 5300 человек, утверждают представители SOHR. В конце февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на 30 дней.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) Андрей Махесич заявил, что за последние несколько дней Восточную Гуту были вынуждены покинуть свыше 45 тысяч человек. Среди беженцев 70% составляют женщины и дети, сообщает представитель UNICEF Марикси Меркадо. Сейчас им требуется множество предметов - "от одежды до жилья", отмечает Махесич.

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По словам представителя UNHCR, беженцев разместили в лагерях сирийско-арабского отделения общества Красного Полумесяца. Однако лагеря находятся в ужасном состоянии и расположены в областях, контролируемых войсками Башара Асада, утверждает Махесич. У многих из покинувших Восточную Гуту зафиксированы диарея, респираторные заболевания и чесотка.

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В то же время сирийскую провинцию Африн за последние дни покинули свыше 104 тысяч человек, указывает ООН. Около половины беженцев - дети. По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хуссейна, "значительное количество" человек стали жертвами проходящей в регионе военной операции Турции против курдских военизированных формирований. Присутствующий в Африне доктор Михаэль Вилк сообщает об ухудшении гуманитарной ситуации в регионе. Беженцы вынуждены жить под открытым небом.

18 марта 2018 года сирийские повстанцы заявили, что сбили самолет армии Асада.

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