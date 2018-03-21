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Маккейн раскритиковал Трампа из-за поздравления Путина

21.03.2018 05:24
Маккейн считает, что нельзя быть лидером, который ведет за собой свободный мир, и в то же время поздравлять с фиктивной победой диктаторов
Маккейн раскритиковал Трампа из-за поздравления Путина
Джон Маккейн (фото - Getty Images)

Сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в РФ. Об этом говорится в сообщении на его сайте

"Американский президент не может вести свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на бутафорских выборах. И поздравляя Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого россиянина, который был лишен права голосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны", - заявил Маккейн.

В Госдепартаменте ранее объяснили, что поздравление было протокольным. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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