Маккейн раскритиковал Трампа из-за поздравления Путина
Сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в РФ. Об этом говорится в сообщении на его сайте.
"Американский президент не может вести свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на бутафорских выборах. И поздравляя Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого россиянина, который был лишен права голосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны", - заявил Маккейн.
В Госдепартаменте ранее объяснили, что поздравление было протокольным.
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