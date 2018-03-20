Трамп провел телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом в Twitter сообщил корреспондент NBC News Джофф Бенетт ссылкой на представителя Белого дома.
"Президент Трамп сегодня утром поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель Белого дома NBC News. Скоро появится расшифровка", - заявил Бенетт.
Тем временем факт разговора подтвердили в Кремле. Там сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах. В Кремле также добавили, что в ходе разговора обсуждались Сирия, Украина и Корейский полуостров.
"В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", - говорится на сайте Кремля.
Пресс-служба Белого дома пока не сообщала о разговоре.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах, однако напомнил ему о ситуации в Сирии, Украине и недавнем инциденте с отравлением бывшего российского разведчика в Британии. Также Путина поздравила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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