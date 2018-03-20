USD:  26.26  26.61   EUR:  32.26  32.86  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп провел телефонный разговор с Путиным

20.03.2018 18:22
Пока неизвестно, о чем именно говорили лидеры двух государств
Трамп провел телефонный разговор с Путиным
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом в Twitter сообщил корреспондент NBC News Джофф Бенетт ссылкой на представителя Белого дома.

"Президент Трамп сегодня утром поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель Белого дома NBC News. Скоро появится расшифровка", - заявил Бенетт.

Тем временем факт разговора подтвердили в Кремле. Там сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах. В Кремле также добавили, что в ходе разговора обсуждались Сирия, Украина и Корейский полуостров. 

"В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", - говорится на сайте Кремля.

Пресс-служба Белого дома пока не сообщала о разговоре.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах, однако напомнил ему о ситуации в Сирии, Украине и недавнем инциденте с отравлением бывшего российского разведчика в Британии. Также Путина поздравила канцлер ФРГ Ангела Меркель.  

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 