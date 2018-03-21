WP: помощники советовали Трампу не поздравлять Путина

По данным СМИ, в материалах, которые получил президент США перед телефонным разговором с Путиным, большими буквами было написано "Не поздравлять"

Президенту США Дональду Трампу советники по национальной безопасности рекомендовали не поздравлять российского лидера Владимира Путина с переизбранием, но он проигнорировал их советы. Об этом сообщает The Washington Post cо ссылкой на свои источники.

По данным собеседников, в материалах, которые получил Трамп перед телефонным разговором с Путиным, большими буквами было написано "Не поздравлять".

"Остается неясным, читал ли он записку советников", - отмечает издание.

В пресс-службе Белого дома не стали прокомментировать, о чем говорилось в бумагах.

20 марта 2018 года Трамп и Путин провели телефонный разговор. Сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США за то, что он поздравил Путина с победой на президентских выборах в РФ.

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