WP: помощники советовали Трампу не поздравлять Путина
Президенту США Дональду Трампу советники по национальной безопасности рекомендовали не поздравлять российского лидера Владимира Путина с переизбранием, но он проигнорировал их советы. Об этом сообщает The Washington Post cо ссылкой на свои источники.
По данным собеседников, в материалах, которые получил Трамп перед телефонным разговором с Путиным, большими буквами было написано "Не поздравлять".
"Остается неясным, читал ли он записку советников", - отмечает издание.
В пресс-службе Белого дома не стали прокомментировать, о чем говорилось в бумагах.
20 марта 2018 года Трамп и Путин провели телефонный разговор. Сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США за то, что он поздравил Путина с победой на президентских выборах в РФ.
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