USD:  26.26  26.61   EUR:  32.26  32.86  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В российской школе ученица открыла стрельбу: есть пострадавшие

21.03.2018 10:25
На перемене девочка 13 лет несколько раз выстрелила из пневматического пистолета
В российской школе ученица открыла стрельбу: есть пострадавшие
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В российской школе №15 города Шадринска Курганской области сегодня утром произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

На перемене девочка 13 лет несколько раз выстрелила из пневматического пистолета, в результате семь учеников пострадали.

Пистолет, из которого школьница устроила стрельбу, принадлежит ее отцу.

"В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме", - отметили в МВД. 

19 января сообщалось, что школе Улан-Удэ двое девятиклассников напали с топором на учеников седьмого класса и учительницу, а также пытались сжечь учебное заведение.

Читайте также: Нападение на школу в РФ: увеличилось количество пострадавших

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 