В российской школе ученица открыла стрельбу: есть пострадавшие

На перемене девочка 13 лет несколько раз выстрелила из пневматического пистолета

В российской школе №15 города Шадринска Курганской области сегодня утром произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

На перемене девочка 13 лет несколько раз выстрелила из пневматического пистолета, в результате семь учеников пострадали.

Пистолет, из которого школьница устроила стрельбу, принадлежит ее отцу.

"В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме", - отметили в МВД.

19 января сообщалось, что школе Улан-Удэ двое девятиклассников напали с топором на учеников седьмого класса и учительницу, а также пытались сжечь учебное заведение.

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